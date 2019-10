Diese Gewürze und Kräuter heben die Stimmung

Zehn weitere Gewürze und Kräuter, die als Stimmungsaufheller wirken

Chili

Das Capsaicin in Chili und anderen Paprika- bzw. Peperonisorten sorgt für mehr oder weniger atemberaubende Schärfe. Der menschliche Körper reagiert auf diese Art von Schmerz mit dem Ausschütten von Endorphinen, was nichts anderes als körpereigene Opiate sind. Diese lösen Glücksgefühle aus und man fühlt sich zufrieden.

Kardamom

In unseren Küchen ist das würzige Kardamom leider ein seltener Gast. Dabei sollen diese Samen und die ätherischen Öle darin nicht nur stimmungsaufhellend wirken, sondern auch lustfördernd. In der arabischen Welt gilt die Pflanze, die zu den Ingwergewächsen gehört, als Aphrodisiakum. Wissenschaftlich bewiesen ist dies aber (noch) nicht.

Kurkuma

Das auch Gelbwurz genannte Kurkuma sorgt nicht nur für Geschmack und die gelbe Farbe von Curry, sondern ist auch als Heilpflanze anerkannt und recht breit erforsch. Es gilt nicht nur als Antioxidans und Entzündungshemmer. Der Wirkstoff Curcumin fördert die Bildung von Serotonin und Dopamin und wurde in Studien als ähnlich wirksam wie ein Antidepressivum bezeichnet.

Muskatnuss

Als «Liebeskugel» bezeichneten schon vor Jahrhunderten Inder und Araber die Muskatnuss. Sie wurde und wird nicht nur als Gewürz zum Beispiel in Kartoffelstock verwendet, sondern auch als Aphrodisiakum und Rauschmittel. Die Rauschwirkung des Stoffes Myristicin ist tatsächlich wissenschaftlich belegt. In hoher Konzentration kann er eine ähnlich halluzinogene Wirkung wie Ecstasy haben. Dafür müsste man aber mindestens fünf Gramm einnehmen, und ab etwa vier Gramm gilt Muskatnuss als giftig: Sie kann dann längere Übelkeit und sogar Leberschäden verursachen. In kleine Dosen wandelt die Leber Myristicin aber in Amphetamin um und wirkt so stimmungsaufhellend.