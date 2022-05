Kolumne von Christoph Eymann – Von Werten, Autorität und Respekt Damit wir friedlich leben können, braucht es Regeln auf der Basis gemeinsamer Wertvorstellungen. Damit diese Regeln eingehalten werden, braucht es Behörden mit Autorität. Und es braucht noch mehr. Meinung Christoph Eymann

Leider gehen Autorität und Respekt verloren, das zeige sich besonders im Berufsalltag der Polizei und der Schule, schreibt der BaZ-Kolumnist. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Damit diese Behörden wirken können, braucht es eine gesetzliche Grundlage. Es braucht noch mehr: Ein Grundvertrauen der Bevölkerung in die Behörden ist ebenso Teil des Fundaments eines liberalen Staates wie die Wahrnehmung von Eigenverantwortung und Selbstbeschränkung. Aus der Sicht des Einzelnen: Wenn ich meinen Aktionsradius so abstecke, dass die Nächsten dadurch nicht gestört werden, indem ich also Respekt für die Anliegen anderer zeige, trage ich zum friedlichen Miteinander bei. So etwa könnte man vereinfachend einen Teil unseres Staatsverständnisses umschreiben.