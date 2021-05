Raffaela Hanauer wehrt sich gegen den Vorwurf, sich im «Telebasel-Talk» gegen Meinungsfreiheit positioniert zu haben. Foto: Screenshot Telebasel

In der Kolumne mit dem Titel «Eine neue Form der Zensur» nimmt Raphael Suter Bezug auf die Diskussion in einer Sendung von Telebasel über die Gegendemonstration bei der Einreichung des Referendums zur Ehe für alle. Er legt meine dort geäusserten Aussagen als neue Form der Zensur, besser bekannt als «cancel culture», aus. Eine völlig falsche Interpretation: Ich habe einerseits bereits bei Telebasel klargestellt, dass es nicht in Ordnung sei, wenn Personen das Recht auf Meinungsäusserung verwehrt werde. Beide Seiten, sowohl die Initiantinnen und Initianten des Referendums zur Ehe für alle als auch die Gegendemonstrierenden, sollten die Möglichkeit erhalten, gehört zu werden. Ich hätte es daher von den Aktivistinnen und Aktivisten auch angemessener gefunden, mehr Abstand zum Referendumskomitee zu halten.