Plädoyer für die subventionierte Kultur – Von wegen Luxus! In den USA steht der Kulturbetrieb langfristig still. In der Schweiz hingegen spielen die Theater und Orchester wieder: Weil sie können. Und weil sie müssen. Meinung Susanne Kübler

Ist leer, bleibt leer: Die New Yorker Metropolitan Opera wird erst im September 2021 wieder geöffnet. Foto: Victor Llorente / The New York Tim / Redux / laif

Oper nach Corona? Das heisst in New York genau wie in Zürich: «Boris Godunow». Mit einem kleinen, aber wesentlichen Unterschied – die Zürcher Premiere hat bereits stattgefunden. Jene an der Metropolitan Opera dagegen wird am 28. September 2021 auf die Bühne kommen. Also erst in einem Jahr.