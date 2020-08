Mimpfeli – Von Wanderern, Bikern und verschwundenen Idyllen Natürlich ist es okay, dass wir Eidgenossen das Glück in der eigenen Heimat suchen. Aber müssen wir dazu Rucksäcke mitschleppen, die aussehen, als hätte da einer sein Einfamilienhaus auf dem Rücken aufgebaut? Meinung -minu

Illustration: Rebekka Heeb

«Schon wieder drei Nuggelflaschen in den Rosen!» Innocent tobt. Wenn er tobt, überfällt sein Gesicht eine gesunde, rote Farbe. Man könnte meinen, eine Stop-Ampel sei am Dampfen. Das mit den Nuggelflaschen bringt sein Adrenalin zum Tanzen. Rund ums Chalet und auch auf dem Land unseres Nachbarbauern Pieren hat er Plakate in die heutige Erde gerammt: «Hier ist keine Schutthalde».