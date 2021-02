Mimpfeli – Von viel zu engen Schuhen und zwei Dutzend Fasnachtsplaketten Ein Mädchen sagt, was es denkt: Über einen Mann in roten Schuhen und die Ausflüchte, die er hat, wenn er keine Plakette kaufen will. -minu

Zu enge Schuhe schmerzen, auch wenn sie gut aussehen. Doch dank ihnen kam es zu einer wundersamen Begegnung. Illustration: Rebekka Heeb

Gestern passierte etwas, das etwa so ablief: Ich wackle den Spalenberg runter. Jawohl: WACKLE – ist das Wort. Ich habe mir nämlich diese neuen, roten Schuhe an die ausgeleierten Flossen gebeamt. Sie (die neuen Schuhe) sind schmal wie ein Langlaufski. Sie haben grüne Schnürsenkel. ABER: Es gab sie punkto Grösse nur eine Nummer zu klein für meine fusstechnische Rührei-Katastrophe.

Natürlich hätte ich sie auch online bestellen können. Aber, meine Lieben: SO ETWAS TU ICH NICHT. AUS

PRINZIP. Da werden Millionen von Paketen aus Online-Katalogen in die Welt herumgeschickt. Und ich höre immer wieder das Lamento von einer besseren Welt, in der wir nachhaltig zu leben hätten.