Von verschiedenen Düften und 4711-Weihnacht

Es ist vermutlich eine ­Alterserscheinung:

Aber Innocent flatuliert. Und zwar heftig. Kürzlich haben seine Flatulenzen sogar eine Flugdemonstration der italienischen Militärflieger übertönt: Luftflotte oben – flotte Luft unten!

Gut. So genau wollt ihr das alles gar nicht wissen. Aber eigentlich ist es etwas ganz Natürliches – wie frittierte China-Käfer zum Quicklunch. Oder die zähen Pfannküchlein aus Sojasprossenmehl.

Will man bei Innocent seine Ausbrüche thematisieren, wird er gleich säuerlich: «Was du nur hast! Das rektale Entweichen von Darmgas wurde gar in der Literatur bearbeitet. Selbst Georg Kreisler hat es besungen. ALSO PUPSE NICHT VORNEHMER ALS DU BIST.»