Rotblau weltweit – Von Vaduz in die Königsklasse Benjamin Siegrist spielt nach seinem Wechsel zu Celtic Glasgow plötzlich in der Champions League. Währenddessen haben auch einige andere Ex-Basler einen neuen Verein gefunden. Simon Tribelhorn

Benjamin Siegrist in seinem ersten Testspiel für Celtic Glasgow. Foto: Keystone

Schottland

Nach vier Jahren bei Dundee United wechselt Benjamin Siegrist ablösefrei zum Meister und Ligakonkurrenten Celtic Glasgow. Der U-17-Weltmeister von 2009, der 2018 noch bei Vaduz spielte, darf also plötzlich von der Champions League träumen, denn für diese hat sich Celtic bereits qualifiziert. «Die Reise eines Fussballers ist halt nicht geradlinig. Doch nun geht für mich ein Bubentraum in Erfüllung. Celtic kennt jeder. Es ist eine grosse Ehre, hier zu spielen», sagte der 30-Jährige vor Saisonbeginn. Mit Joe Hart hat Siegrist jedoch einen ehemaligen Nationaltorhüter Englands vor der Nase, weshalb es für ihn wohl schwierig werden wird, über die Rolle der Nummer zwei herauszukommen.

Deutschland

Vor einem Jahr wechselte Omar Alderete per Einjahres-Leihe von der Hertha Berlin zu Valencia. In Spanien war der Paraguayer in der Innenverteidigung von Beginn gesetzt und verpasste kaum ein Pflichtspiel. Nun ist der 25-Jährige zurück in Berlin, war aber bei der 1:3-Derbyniederlage gegen Union mit Trainer Urs Fischer nicht im Kader. Grund dafür ist, dass man in der kommenden Saison wohl ohne die Dienste Alderetes plant, denn sowohl eine fixe Übernahme durch Valencia als auch ein Transfer nach Italien zu Bologna stehen im Raum.

Mit Jean-Paul Boëtius hat die Hertha nun einen weiteren Ex-Basler an Bord geholt. Am Montagabend vermeldete der Hauptstadtclub die ablösefreie Verpflichtung des 28-Jährigen bis 2025. Der Niederländer stand zuletzt vier Jahre bei Mainz unter Vertrag. Hertha-Trainer Sandro Schwarz und Boëtius kennen sich bereits, Schwarz stand bis 2019 an der Seitenlinie von Mainz. Auch Geschäftsführer Fredi Bobic zeigt sich erfreut über den Transfer: «Für uns ist es ein Glücksgriff, einen Akteur mit solchen Fähigkeiten und dieser Ligaerfahrung ablösefrei zu bekommen. Wir freuen uns, dass er sich für Hertha BSC entschieden hat.»

Frankreich

Die Bundesliga verlassen hat hingegen Breel Embolo. Nach sechs Jahren in Deutschland bei Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach wechselte der Nationalspieler Mitte Juli zu der AS Monaco.



Griechenland

Mit seinem Wechsel zu Panathinaikos Athen will Andraz Sporar wieder auf Touren kommen. Nach seiner überragenden Hinrunde in der Saison 2019/20 bei Slovan Bratislava (25 Skorerpunkte in 25 Spielen) wechselte der Mittelstürmer Anfang 2020 zu Sporting Lissabon. Dort konnte Sporar jedoch nie an seine Form anknüpfen und wurde nach einem Jahr erst an Ligakonkurrent Braga verliehen, im Sommer 2021 dann in die zweite Englische Liga zu Middlesbrough. In England kam der 28-Jährige auf 10 Skorerpunkte in 37 Einsätzen und verpasste mit seinem Club die Aufstiegsplayoffs für die Premier League nur um fünf Punkte. Mit der definitiven Übernahme durch den letztjährigen Tabellenvierten Griechenlands hat die Leihgeschichte um Sporar nun ein Ende genommen.



Jordanien

Auch Wandervogel Jacques Zoua hat einen neuen Arbeitgeber gefunden: Der ehemalige Nationalspieler Kameruns steht seit März bei Al-Hussein Irbid unter Vertrag. In den letzten fünf Jahren spielte der 30-Jährige unter anderem in Belgien, Rumänien, Libyen sowie in seiner Heimat Kamerun. Mit Jordanien kommt nun eine weitere Station in seiner Karriere dazu.



Russland

Sowohl Darko Jevtic als auch Kemal Ademi kehren nach abgelaufenen Leihgeschäften zurück nach Russland. Jevtic spielte in der vergangenen Saison in Griechenland bei AEK Athen, wo man mit Rubin Kasan eine Kaufoption für den 29-Jährigen ausgehandelt hatten. Da sich Jevtic jedoch Anfang Juli in einem Testspiel für Kasan das Kreuzband riss und mindestens bis Ende Jahr ausfällt, machten die Griechen nun davon keinen Gebrauch. Jevtic bleibt also vorerst in Russland. So auch Kemal Ademi: Nach einem Jahr in der 2. Bundesliga bei Paderborn ist der 26-Jährige zurück in Moskau beim FC Chimki. Dort will er offenbar auch bleiben, auch wenn der Trainer zuletzt nicht mehr auf die Dienste Ademis gesetzt hatte: «Bin ich glücklich in Chimki? Aber sicher doch. Ich habe einen Vertrag für zwei Jahre. Ich fühle mich wohl in Moskau und Russland. Ich spiele hier und habe Spass am Fussball. Werde ich in Russland bleiben? Ich weiss es noch nicht. Ich kann nicht sagen, was in Zukunft passieren wird», sagte er jüngst gegenüber der russischen Sportzeitung «Sport24».



