Audi RS 6 Avant – Von Understatement keine Spur Mit dem neuen RS 6 will Audi nun auch die Herzen der Amerikaner erobern. Im Mutterland der V8-Motoren kommt das 600-PS-Monster gut an, wie eine Probefahrt bei Los Angeles zeigt. Dave Schneider

Fahren wie auf Schienen: Der Grip des Audi RS6 ist absurd hoch. Foto: PD Die gegenüber dem Vorgängermodell um ein Drittel grösseren Auspuffrohre prägen das Heck des RS 6. Foto: PD Leder, Alcantara, Carbon und Aluminium prägen das moderne Cockpit. Foto: PD Der RS6 Avant wird erstmals auch in den USA angeboten. Foto: PD In keinem anderen Auto können 600 PS so einfach erfahren werden wie im neuesten RS6. Foto: PD 1 / 5

Malibu Hills an einem Donnerstagmorgen. Donnergrollen liegt in der Luft, was aber nicht am Wetter liegt. Es ist das tiefe Bollern eines V8, der von den zahllosen Hügeln entlang des wunderbaren Mullholland Highways als Echo zurückgeworfen und so mit sich selbst multipliziert wird. Die Luft ist kristallklar an diesem Morgen, was in dieser Jahreszeit selten ist für die Gegend um Los Angeles. Und da taucht er auf, erst nur ein Flimmern am Horizont, rot und breit; dann rauscht er schon vorbei, «sprotzelt» und knallt beim Anbremsen, biegt ein und ist weg.

Donnernde Achtzylinder hört man oft rund um den Malibu Canyon – selbst der Briefträger hier hat in seinem Dienstwägelchen einen fetten V8 verbaut. Einen Kombi hingegen sieht man in dieser Gegend so gut wie nie, und dieser muskelbepackte, tief auf der Strasse kauernde Audi, lackiert in sündigem Rot mit schwarzen Details, ist hier ein echter Eyecatcher. Und das will etwas heissen, wirkt doch im kalifornischen Küstenort schon der normale Berufsverkehr wie ein inszeniertes Defilee exklusiver Supersportwagen und edler Luxuslimousinen. Doch dieser Kombi verdreht den Amis den Kopf, wortwörtlich – Daumen hoch hier, Handy-Foto da, grosse Augen überall. Wer auffallen will in Malibu, ist mit dem neuen Audi RS 6 sicher gut bedient.

Der Athlet in seiner Ahnengalerie

Der Hersteller aus Ingolstadt sieht das ein wenig anders. Von «purem Understatement» spricht Designer Andreas Joachim Koglin, während er ein Grüppchen Journalisten um ein Exponat mit Surfbrett auf dem Dach herumführt. Reden wir noch immer vom gleichen Auto? Der neue RS 6 ist das pure Gegenteil von Understatement: Er ist acht Zentimeter breiter als die Basisversion und wird mit Design-Kniffs wie den seitlichen Lufteinlässen in der Front oder dem monströsen, Diffusor-artigen Rahmen im Heck, der die beiden gewaltigen Endrohre einfasst, optisch noch zusätzlich in die Breite gezogen. Diese ovalen Endrohre sind notabene um ein Drittel grösser als die ohnehin schon riesigen Tröten des Vorgängers. Ausserdem kauert der Power-Kombi zwei Zentimeter tiefer über dem Asphalt und steht auf riesigen 22-Zoll-Rädern. Nein, Herr Koglin, Understatement geht anders.

Andererseits – wieso sollten die Ingolstädter auch auf bescheiden machen. Wer einen Kombi mit 600 PS Leistung für mindestens 149’500 Franken kauft, der will, dass man das von aussen sieht. So betrachtet: Mission erfüllt. Der neue RS 6 Avant ist optisch klar der athletischste in der Ahnengalerie, die bis 2002 zurückreicht und nun in der vierten Modellgeneration in der Gegenwart angekommen ist. Auch im Innenraum wird unmissverständlich auf die irrwitzige Leistung des Familien-Kombis hingewiesen: Carbon, Alcantara, Schalensitze, Rennsportatmosphäre – dass nicht noch ein Feuerlöscher unter dem Beifahrersitz hervorlugt, verwundert geradezu.

«Wie auf Schienen» trifft hier zu

Die technischen Daten sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache. 4-Liter-V8 mit 600 PS und 800 Newtonmeter Drehmoment. Null auf hundert in 3,6 Sekunden, Topspeed 305 km/h (allerdings nur gegen Aufpreis). Das 8-Stufen-Automatikgetriebe schaltet blitzschnell, der permanente Allradantrieb sorgt für eine bedarfsgerechte Verteilung der Antriebskräfte, die riesigen Keramik-Bremsen (Aufpreis) garantieren eine adäquate Verzögerung. Die sportlich abgestimmte Luftfederung, die im Komfortmodus aber erstaunlich komfortabel ist, gibts serienmässig – wer nicht dauernd auf einer Rennstrecke um Tausendstel kämpft, sollte sie dem aufpreispflichtigen Sportfahrwerk mit Stahlfedern und variablen Stossdämpfern (Dynamic Ride Control) vorziehen, das doch ziemlich ruppig zu Werke geht. Die optionale Allradlenkung hingegen ist wärmstens zu empfehlen: Damit geht der grosse Kombi ums Eck wie der Teufel und bleibt in hohem Tempo noch stabiler.

Apropos Teufel: Der neue RS 6 bietet tatsächlich höllischen Fahrspass. In keinem anderen Auto lassen sich 600 PS derart einfach auskosten – der Grip ist geradezu absurd hoch, das Fahrverhalten einfach immer neutral, das so oft zitierte «wie auf Schienen» trifft hier wirklich zu. Dass man neuerdings auf dem «RS-Monitor» die Temperaturen sämtlicher Komponenten, die G-Werte und ähnliches betrachten kann – geschenkt. Dass der RS 6 dank eines 48-Volt-Mildhybridsystems motorlos «segeln» kann und bei sparsamer Fahrt vier der acht Zylinder ausschaltet, ist da schon spannender.

Denn mit einem RS 6 geht man nicht auf die Rennstrecke, sondern fährt damit die Kinder zur Schule und am Wochenende ins Ferienhaus in den Bergen. Oder man brettert zum Geschäftstermin nach Frankfurt oder zur Geliebten nach Südfrankreich. Oder man macht an einem Donnerstagmorgen einen Ausflug über die kurvenreichen Strassen in den Malibu Hills – das können die Amerikaner nämlich künftig, denn der neue RS 6 Avant wird nun erstmals auch in den USA angeboten. Doch ganz egal, wohin man auch fährt, der Audi ist immer ein toller Begleiter. Allerdings wäre er das mit deutlich weniger Power und ohne teure Rennsporttechnik auch.

Dave Schneider fuhr den neuen RS 6 auf Einladung von Audi Schweiz in Malibu.