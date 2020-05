Da war mal was – Von Sommermärchen und Sündenböcken In «grossen Fällen» sehen die Justizbehörden mitunter nicht gut aus. Thomas Gubler

Der Prozess um das «Sommermärchen», die Fussball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, und die Millionenbeträge, die da durch obskure Kanäle geflossen sein sollen, ist geplatzt. Die Wahrheit über die Machenschaften höchstrangiger Fussballfunktionäre dürfte nun im Dunkeln bleiben. Und wie immer bei solchen Gelegenheiten werden die üblichen Unkenrufe laut, wonach man die Kleinen hängt, die Grossen aber laufen lässt. Wobei die Begriffe «gross» und «klein» in diesem Fall noch zu definieren wären.

Ein Ruhmesblatt für die Justizbehörden ist der Fall mit Sicherheit nicht. Und für den Bundesanwalt ist er eine Katastrophe. Die Schweizer Justiz deshalb aber in die Nähe derjenigen einer Bananenrepublik zu rücken, dafür besteht kein Anlass. Sie ist im Normalfall auf Kleinräumigkeit ausgerichtet. Regionale Gerichte beurteilen regionale Angelegenheiten. Und das läuft in aller Regel problemlos. Wenn nicht, kommen die kantonalen Instanzen zum Zug. Und erst dann – wenn überhaupt – die eidgenössischen. Stufe für Stufe.

Landesverräter oder bloss Sündenbock – der zu achtzehn Jahren Zuchthaus verurteilte Brigadier Jean-Louis Jeanmaire. Foto: Cyberphoto

Wo, wie im vorliegenden Fall, diese Stufen aber fehlen, mehren sich nicht selten auch die Fehlerquellen. Dass die Öffentlichkeit von solchen Prozessen dann auch noch Aussserordentliches erwartet, macht die Sache nicht einfacher. Allerdings muss dies längst nicht immer dem oder den Angeklagten zum Vorteil gereichen. Wir kennen auch das Gegenteil. Dass nämlich die Situation derart hochgeschaukelt ist, dass ein Sündenbock hermuss, koste es, was es wolle. So geschehen im Jahr 1977, als Brigadier Jean-Louis Jeanmaire von einem Militärgericht in einer Art Geheimprozess und bei relativ dürftiger Beweislage wegen Landesverrats zu achtzehn Jahren Zuchthaus verurteilt worden war. Und dies, obschon der Ankläger «nur» zwölf Jahre gefordert hatte. Angeblich hatte der hohe Offizier der Schweizer Armee «geheimste Informationen» an die damalige Sowjetunion verraten.

Heute weiss man – und vielleicht schon damals –, dass Jeanmaire zwar Schwächen hatte, aber nicht der grosse Verräter gewesen war. Offenbar hatten die Amerikaner irgendwelchen Spionageverdacht und Druck gemacht, sodass man hierzulande befürchten musste, bei der Beschaffung von Hochtechnologie von den USA übergangen zu werden. Und Jeanmaire hatte sich offenbar als Sündenbock angeboten.

Auch hier hatten die Erwartungen der Öffentlichkeit eine grosse Rolle gespielt. Ein Baselbieter Nationalrat verlangte gar unverhohlen die Todesstrafe, und ein Offizier aus der Romandie stellte sich bereits für eine allfällige Hinrichtung zur Verfügung. Die Sache war letztlich ebenfalls alles andere als eine Sternstunde der Justiz. Wirklich Schaden genommen hat sie trotzdem nicht. Und der Rechtsstaat auch nicht.