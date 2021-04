«Grenzen sprengen» in Läufelfingen – Von Skulptur zu Skulptur Auf einem 3,5 Kilometer langen Weg durch die Natur trifft der Wanderer auf Werke von zwanzig Künstlerinnen und Künstlern. Daniel Aenishänslin

Wie man in den Wald ruft, so tönt es zurück: Objekt von Willy Suter. Foto: Dominik Plüss

Da steht sie, Sabine Gysin. 690 Meter über Meer auf dem Unteren Hauenstein. Auf der einen Seite gehts hinab ins Baselbiet, auf der andern ins Schweizer Mittelland. Der richtige Punkt, ein Scheitelpunkt, um das Verbindende statt das Trennende zu suchen, findet Sabine Gysin, Mitinitiantin eines skulpturalen Grenzgänger-Projekts. «Wir wollen Grenzen sprengen, keine weiteren ziehen, sondern Grenzen öffnen», sagt sie.

Was ein klein wenig nach Revolution klingt, ist letztlich eine «Perlenschnur»: Kunstwerke, aufgereiht auf dem 3,5 Kilometer langen Läufelfinger Skulpturenweg, der ab dem 8. Mai besucht werden will. «Wieso setzen wir Grenzen, wie entstehen sie, und was machen sie mit uns?», fragen in ihrem Konzept Sabine Gysin, Hans Jörg Rickenbacher und Bernhard Strub, die Initianten des Skulpturenwegs.