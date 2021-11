Neues Buch von -minu – Von Schlangen, die von Palmen fallen, und süffigen Texten Der BaZ-Kolumnist schreibt gerne über seine Erlebnisse mit den Eltern, Familie oder seinem Lebenspartner. Nun gibt es die besten Geschichtchen über diese Zweierkiste mit Forever-Datum in Buchform. Mischa Hauswirth

Das neueste Buch des BaZ-Kolumnisten -minu erzählt Geschichten von seiner langen Beziehung zu Lebenspartner Innocent. Illustration Buchcover: Rebekka Heeb

Ende der 1960er kam es zu einer Begegnung in -minus Leben, die schicksalshaft war. Der junge Basler Schreiberling traf auf jenen Anwalt, dessen Augen ein Lachen versprühten, wie -minu schreibt, «für das ich eine Karriere, vier Millionäre und meine beiden Papageien aufgegeben habe». Sein jüngstes Buch «Innocent & Co. – Geschichten einer seltsamen Ehe» beinhaltet 29 kürzere Erzählungen, die sich irgendwie immer um den Lebenspartner drehen.

-minu hat Innocent in einer Bar getroffen, wo er, statt zu trinken, Erdnüsse in sich reingestopft hat. Aus Frust über zerbrochene Beziehungen und Liebesschmerz. Und gleich beim ersten Blick auf den Mann mit dem altmodischen Anzug und der viel zu grossen, unpassenden Krawatte habe er gewusst: «DAS IST ER. MIT DEM WILL ICH ALT WERDEN.»