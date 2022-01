Unruhen für beendet erklärt – Von Russland angeführte Truppen beginnen mit Abzug aus Kasachstan Die von Russland angeführten «Friedenstruppen» hätten nach rund einer Woche ihren Auftrag erfüllt. Die rund 2000 Soldaten sollen nun innert zehn Tagen wieder abrücken.

Mission erfüllt: Das Militärbündnis wurde am Donnerstagmorgen in Kasachstans grösster Stadt Almaty mit einer feierlichen Zeremonie verabschiedet. Im Bild: Soldaten aus Russland. Foto: Wladimir Tretyakov (AP/Keystone)

Das von Russland angeführte Militärbündnis OVKS hat den Abzug seiner Truppen aus Kasachstan eingeleitet. Die Soldaten hätten ihre Mission erfüllt und bereiteten nun ihre militärische Ausrüstung für die Verladung in Transportflugzeuge der russischen Luftwaffe vor, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag mit. Die Einsatzkräfte würden anschliessend zu ihren Stützpunkten zurückkehren.

Der Abzug soll nach Angaben des kasachischen Präsidenten und des Militärbündnisses binnen zehn Tagen abgeschlossen sein. Die Soldaten wurden am Donnerstagmorgen in Kasachstans grösster Stadt Almaty mit einer feierlichen Zeremonie verabschiedet, wie ein AFP-Korrespondent berichtete.

Proteste eskalierten: Wegen einer Preiserhöhung bei Flüssiggas kam es in Kasachstan Anfang Januar zu heftigen Krawallen. Video: Tamedia

Die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS), in der neben Russland und Kasachstan vier weitere ehemalige Sowjetrepubliken verbündet sind, hatte nach den Massenprotesten in der vergangenen Woche auf Bitten des kasachischen Präsidenten Kassym-Jomart Tokajew mehr als 2000 Soldaten nach Kasachstan entsandt. Am Dienstag kündigte Tokajew dann an, dass die «Friedenstruppen» der OVKS sich ab Donnerstag schrittweise zurückziehen würden.

Auslöser der massiven Proteste in der rohstoffreichen Ex-Sowjetrepublik vergangene Woche waren gestiegene Gaspreise. Später weiteten sich die Proteste zu regierungskritischen Demonstrationen und Unruhen im ganzen Land aus. Dutzende Menschen wurden getötet, hunderte weitere verletzt. Rund 12.000 Menschen wurden festgenommen. Tokajew hatte die Unruhen als «versuchten Staatsstreich» organisierter «terroristischer» Kräfte verurteilt. Beweise dafür legten die kasachischen Behörden jedoch nicht vor.

