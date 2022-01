Aus Basel und dem Oberbaselbiet – Von Randständigen und «arme Sieche» Rita Moll schildert in ihrem Buch «Arme Irre» Menschen aus der Vergangenheit, die in keinem Geschichtsbuch vorkommen. Thomas Gubler

Pfarrherren spielten in der Vergangenheit keine unerhebliche Rolle, wenn es um die Schicksale der Randständigen ging – auch im Oberbaselbiet (hier: symbolisch die Oltinger Dorfkirche). Foto: Florian Bärtschiger

Eigentlich legt der Titel des Buches «Arme Irre» eine falsche Fährte. Es geht – ausser in einer der zehn Geschichten mit dem gleichen Titel – nicht um Schicksale von Irrenhaus-Insassen. Versteht man die Überschrift jedoch in einem etwas weiteren, übertragenen Sinne und meint damit eher «Armi Sieche», dann trifft sie den Nagel auf den Kopf. Haargenau um solche geht es in diesem Erzählband von Rita Moll, dem Erstling der im Oberbaselbiet lebenden pensionierten Tierärztin.

Es sind Schicksale von Menschen vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert, die insofern «historisch» sind, als sie auf historischen Akten etwa des Basler Ehegerichts, Berichten und Briefen beruhen. Namen und Rahmenhandlungen sind dann aber frei erfunden. So oder so hätten diese Menschen nie Eingang in ein Geschichtsbuch gefunden. Ihnen setzt Rita Moll mit ihrem Erzählband nun quasi ein Denkmal, mit dem sie für erfahrenes Unrecht zumindest symbolisch entschädigt werden.