Mimpfeli – Von Odermatt und der alten Bank … Wie ein Kater unserem Kolumnisten ein stilles Glück bescherte. -minu

Illustration: Rebekka Heeb

Sonnenuntergang. Wir sitzen auf der alten Bank.

Liesel hat das Möbel vor gefühlten tausend Jahren auf die Insel transportieren lassen. Herr Hubertus, ihr Chauffeur (mit Fahrermütze), musste einen Anhänger mieten. Und diesen an die Mercedes-Kutsche anknüppeln. So ratterte das adlige Salzburg mit seinem hölzernen Geschenk bei uns in der Wildnis an.

«Das ist ein Billigmodell aus dem Ikea-Katalog …», gab ich gleich mal mein Gift ab. Mein Ein und Alles ging sofort auf Schleimtour: «Ach Lieselchen, du weisst doch immer, was uns Buben fehlt!»