Unsicherheit bei Eltern – Von null auf hundert – damit haben viele Mühe Die Petition «Kein Schulstart mit vollem Pensum im Kanton Basel-Stadt» stösst auf grosses Interesse. Zu den Unterstützern gehört neben Eltern und Lehrern auch die Neo-FDP-Grossrätin Karin Sartorius. Alessandra Paone

FDP-Grossrätin Karin Sartorius möchte möglichst rasch zur Normalität zurückkehren. Sie hat aber Verständnis für die Bedenken der Eltern. 0

Ralph Paul ist Vater von zwei Primarschülern. Im Gespräch mit anderen Eltern aus dem Quartier ist ihm aufgefallen, dass der Schulbeginn mit Präsenzunterricht am kommenden Montag nicht nur ihm Sorge bereitet. Der abrupte Übergang vom kompletten Lockdown zum Vollstart überfordert und verunsichert viele Familien; man wünscht sich einen sanfteren Einstieg in die Normalität. Er habe sich überlegt, wie man die Bedenken thematisieren und den kritischen Stimmen Gewicht verleihen könnte, sagt Paul. Und so sei die Petition «Kein Schulstart mit vollem Pensum im Kanton Basel-Stadt» entstanden (die BaZ berichtete).