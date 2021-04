Mimpfeli – Von Kutteln aller Arten und IGITT! Viele Jahre habe ich um Kutteln einen Bogen gemacht – so wie der Teufel ums Weihwasserbecken. Doch dann kam Sergio. Ich war über alle Kutteln verknallt in ihn. -minu

Der Rest wurde dem Dackel vorgesetzt. Der Hund lehnte mit eingezogenem Schwanz ab. Illustration: Rebekka Heeb

Kutteln – igitt…?

GAR NICHT IGITT!

KUTTELN SCHMECKEN KÖSTLICH. ZUMINDEST FÜR DEN CONNAISSEUR. Aber – ja klar! – für die meisten braucht es ein bisschen Zeit, bis sie das Glück in diesen krausen Innereien finden können.

KUTTELN GELTEN UNTER DEN VERSCHWORENEN FEINSCHMECKERN DER TRIPPA (Italien) ALS DELIKATESSE. Und in Portugal gibt es Tausende von Fans der Dobrada, dieses portugiesischen Eintopfs, in dem die Flutschidinger mit Bohnen aufgekocht werden. In Budapest habe ich einen solchen Eintopf einmal mit Hirn durchmischt vorgesetzt bekommen. UND JETZT WECHSELN WIR DEN TELLER. SONST BRECHEN SIE MIR HIER AB!