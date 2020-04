Mimpfeli – Von «Gluggern» und Schokolade an Kindergeburtstagen Der Kolumnist erinnert sich an die Geburtstagsfeste, die er als Kind nicht mochte. An die Mutproben im Pärkli, die ihm Angst machten. Jetzt, da alles verwaist ist, wünscht er sich diese Tage zurück. Meinung -minu

Die Strassen-Dolen waren die Star-Wars-Spiele von damals: Karl war auch in diesem Spiel unschlagbar. Illustration: Rebekka Heeb

Wenn ich als Dreikäsehoch etwas nicht mochte, dann: KINDERGEBURTSTAG! Nein. Das war jetzt ganz und gar nicht mein Ding. «Willst du nicht deine Freunde einladen?» Mutter schaute mich etwas verwundert von der Seite an. WOLLTE ICH NICHT. Sie assen dann meine Schokolade auf und wollten bei «Mensch ärgere Dich nicht» immer gewinnen. Diesbezüglich war ich schon Kummer mit der Kembserweg-Omi gewohnt. Sie war die Güte in Person – aber beim Spielen kannte sie kein Erbarmen. Sie war knallhart wie ein Guerilla-Kämpfer. Und sie schummelte wie der Teufel beim Einkauf der guten Seelen. Wenn sie trotzdem verlor (weil auch WIR schummelten!), konnte es passieren, dass sie das Spielbrett auf den Boden donnerte. So hatten die meisten Figürchen Schrammen und marschierten den Parcours «geköpft» ab.