Mimpfeli – Von Frisören und ihrem Rundumschnitt Wo immer BaZ-Kolumnist -minu auch schon zum Coiffeur ging – überall gab es einen Haarschnitt, der sich ähnelte und wenig inspiriert war. Auch in Basel. -minu

Haareschneiden ist auch für Männer eine heikle Angelegenheit, vor allem, wenn die Barbiere machen, was sie wollen – oder können. Illustration: Rebekka Heeb

Ich sitze auf dem Coiffeursessel. Diese Stühle sehen heute aus wie die Liegen zur Reise ins All. Früher gab es eine papierbezogene Kopfrolle. Den abgegriffenen Playboy. Und das nervige «Dligg-dligg-dligg» einer Schere.

Heute sind Coiffeur-Besuche Party-Party. Der Lärmpegel donnert wie in der Steinenvorstadt ab 23 Uhr. Und von vier Bildschirmen hämmert der Musikkanal auf dich ein. In all diesem hektischen Jungbrunnen nervt ein Alter mit Bauch: «Anderhalb Zentimeter. Nur wenig.»

Mein Coiffeur heisst Adil. Das bedeutet: der Gerechte. Mein fitter Vetter hat sich für ihn scharfgemacht: «Den musst du unterstützen – der stemmt mit mir im ‹Fitti› Gewichte. Ein prima Kerl. Überdies schneidet er nicht nur super. Er bringt dir auch ein Glas Tee im Glas.»