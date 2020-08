Einer der Kandidaten an einem der Evaluationstage in Payerne: Boeing F/A-18 Super Hornet der US-Luftwaffe. Foto: Valentin Flauraud (Keystone)

«Ihr Frauen habt keine Ahnung vom Militär», ätzt einer in unserer Feierabendrunde in der schattigen Gartenbeiz. Diesmal bin ich die einzige Frau an unserem Tisch. Also will er mich provozieren. Soll ich den Ball aufnehmen oder ihn ins Off sausen lassen? Der Tag war erfolgreich, die Temperatur ist angenehm, und der Weisswein schmeckt. Also gut, ich bin in Stimmung. «Wie meinst du das genau?», frage ich zurück. Immerhin haben wir eine Verteidigungsministerin und eine Kampfpilotin. «Ihr stimmt bei Militärvorlagen immer so emotional ab. Das hat man beim Gripen gesehen, den haben die Frauen vom Himmel geholt», tönt es zurück. Jetzt mischt sich ein Weiterer ein: «Ich habe damals auch Nein gestimmt und werde es auch diesmal wieder tun. Was soll daran emotional sein?» – «Dann gehen wir das Thema doch einfach mal nüchtern und sachlich an», schlägt ein Dritter am Tisch vor. «Was sind eigentlich die Grossrisiken für die Bevölkerung in der Schweiz?»