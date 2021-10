Halbzeit im Bundeshaus – Von Eric Nussbaumer bis Maya Graf Die Region Basel sorgt sich um die Aussenpolitik: Das prägt die Politik der Nordwestschweizer Vertretung in Bundesbern. Ihr Einfluss im National- und im Ständerat ist etwas grösser als auch schon. Thomas Dähler

Sie vertreten in der kleinen Kammer die Interessen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft – und der trinationalen Region: Maya Graf und Eva Herzog. Foto: Keystone

Nichts hat die Politik der Schweiz in der ersten Legislaturhälfte von 2019 bis 2021 stärker geprägt als die Probleme der Schweiz mit der Europäischen Union, die ihren Höhepunkt mit dem Abbruch der Verhandlungen um das institutionelle Rahmenabkommen im Mai erreicht haben. Besonders herausgefordert war und ist die Region Basel, die sich um die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme sorgt. Das fordert auch die Nordwestschweizer Delegation in den eidgenössischen Räten.

Zwar besetzt zurzeit kein Parlamentsmitglied im Bundeshaus eine Schlüsselrolle. Doch insgesamt konnte in der ersten Legislaturhälfte ein wachsendes Engagement der Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier aus der Region Basel festgestellt werden. Sowohl in der Corona-Pandemie als auch in der Krise um die Beziehungen zur EU setzten sie sich mit enormem Engagement für die Grenzregion ein – nicht immer erfolgreich.