Eine frühere Telefonistin will wissen, was eine Influencerin ist. Sie vermutet nichts Gutes hinter diesem Begriff. Illustration: Rebekka Heeb

Eva rief an. Eva ruft immer an. Sie war Telefonistin. Ein langes Leben lang. Doch seit sie pensioniert ist, hängt sie nur noch am Telefon. Jetzt privat! Also ich hätte mir meine Pensionierung da anders vorgestellt – weg von jedem Telefonhörer. Rentenjahre auf einer einsamen Insel ohne Empfang. Aber nein – heute ist sie telefonisch aktiv: «Hallöchen – wollte nur mal wissen, wie es dir so geht!»