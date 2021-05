Immer dann, wenn -minu in der Küche Spaghetti anrichtet, schaltet sich Ernst Fischer von der Fischer Bettwaren AG ein. Illustration: Rebekka Heeb

Werbung ist wichtig. UND ZWAR SO WAS VON!

Die 30-Sekunden-Spots sind das Beste des ganzen Abendprogramms. Oft auch das Einzige, das einem nach «Arena»-Dreckschleudern und dem «Samschtig-Jass» im Kopf geblieben ist.

Also: Du richtest in der Küche schon mal Spaghetti an. Da ruft einer: GRÜEZI, MIN NAME ISCH FISCHER ...

Haben wir Herrn Fischer eingeladen? Nein, haben wir nicht. Dennoch kreuzt er hier mit einer Frau auf, deren Name ich auch nach 100 gerupften Gänsen nicht verstehen kann.

ALSO: WER IST DIESE GEHEIMNISVOLLE LANGHAARIGE IN DER BETTWARENABTEILUNG VON WÄDENSWIL UND JETZT VOR MEINEN SPAGHETTI? Tochter? Daunenverkäuferin? Federn-Expertin? Zusammen mit einem Herrn Lummi Dzambazoska figuriert sie im Verwaltungsrat der Bettfedern-Firma. Gatte? Bruder? Onkel?