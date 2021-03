Mimpfeli – Von der versauten Stadt und Tags Es ist momentan nicht wonnig. Wenn sich meine Augen samt Nervenkorsett an der schönen Kulisse der Altstadthäuser erholen wollen, stösst der Blick auf Schmierereien. -minu

Es gab damals keinen Müll von versenften Papiertellerchen. Es gab auch keine durchsichtigen Kunststoffsärge, aus denen das aufgeweichte Veganschnittchen herausgeschält werden musste. Illustration: Rebekka Heeb

Basel ist ein Saustall!

SORRY – ABER DAS MUSS EINMAL GESAGT WERDEN!

Es ist nicht mehr meine Bilderbuchstadt von einst.

Es ist eine Abfallmulde.

Und als ich an einem Corona-Samstag durch die Stadt schlenderte, war ich so ziemlich allein mit all den rumänischen Bettlern, die es sich auf dem Trottoir bequem gemacht hatten. Sie funkten einander über Natel Zeichen zu: «Da kommt so ein bunter Dicker – der gibt!»

Okay. Ich bin ein Schlechtmensch. Und habe nicht gegeben. Sondern der Zeit nachgetrauert, als hier fröhlicheres Treiben herrschte.

Es existierten damals auch noch keine Gesichtsmasken, denen die Geduld und der Gummi riss.