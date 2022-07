Zweimal zwei Tickets zu gewinnen – Von der Tanzfläche direkt ins Schwimmbecken am 11. Tension-Festival Am kommenden Wochenende findet eines der grössten Techno-Festivals der Schweiz im Basler Gartenbad St. Jakob statt. Bei uns können Sie vier Wochenendpässe gewinnen. Raphaela Portmann

Wer elektronische Musik mag, ist am kommenden Wochenende im Gartenbad St. Jakob an der richtigen Adresse. Am Tension-Festival treten internationale DJ-Grössen wie Ben Böhmer, Nora En Pure, Jan Blomqvist, Nina Kraviz und Stella Bossi auf. Doch hier gibt es mehr zu erleben als gute Musik.

Das Basler Festival fährt mit einer Mischung aus Strandbar, Streetfood, Tanzfläche und Pool samt Rutschbahn auf. Übrigens können Sie den Sets auch getrost vom Schwimmbecken aus lauschen. Auf der Website schreiben die Veranstalter, das Event habe sich über das letzte Jahrzehnt «zum grössten und wichtigsten Anlass im Bereich der elektronischen Musik gemausert».

Das Festival findet am Samstag und am Sonntag zwischen 13 und 1 Uhr morgens statt und wird danach in Basler Clubs fortgesetzt: Die sogenannten Night-Sessions finden im Viertel am Dreispitz, im Nordstern am Hafen und in der Walzhalle in Münchenstein statt.

Tickets gewinnen

Für das elfte Tension-Festival in Basel verlosen wir zweimal zwei Tagestickets: Zwei glücklichen Gewinnerinnen ermöglichen die Tickets den freien Eintritt am Samstag wie auch am Sonntag.

Um teilzunehmen, schicken Sie bis am Freitag, den 29. Juli 2022, um 12 Uhr eine E-Mail an wettbewerb@baz.ch mit dem Betreff «Tension». Teilen Sie uns darin mit, auf welchen Act des Festivals Sie sich am meisten freuen.

Die Gewinner werden am Freitagnachmittag kontaktiert, die Tickets werden per E-Mail zugeschickt.

Raphaela Portmann ist Mitarbeiterin des lokalen Kultur-Ressorts. Besonders gerne schreibt sie über gesellschaftliche und historische Themen. Neben vielfältigen Tätigkeiten im Kulturbereich organisiert sie den BaZ-Podcast «Los emol». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.