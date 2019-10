Von der Swissair und der besonderen Klasse …

Als man mich vor drei Wochen auf dem Flughafen sitzen liess – so wie eine Colabüchse am Rheinbord, bei der auch niemand weiss, weshalb sie so eingedrückt herumliegt –, als ich den Abflug also nicht schaffte (HERRGOTT – ICHHABS IHNEN DOCH ERZÄHLT!) und alle diese gestressten Hostessen beo­bachtete, die heute anders ­heissen und für die es noch immer keinen gendergerechten Ausdruck gibt –, als ich mir also diese Männchen und Weibchen, die wichtigtuerisch ihren Handkoffer hinter demzu engen Flugkostüm herziehen, anschaute, da seufzte es in mir: NA GOTT SEI DANK – IST DIESER KELCH AN DIR VORBEIGEGANGEN.