Mimpfeli – Von der schwarzen Zeit und dem goldenen Baum Wenn der BaZ-Kolumnist den Duft der Mimosen riecht, weiss er: Es ist Fasnacht. Wegen Corona fällt diese nun aus – ihm bleibt der Duft der Mimosen. Immerhin. -minu

Mimosen bedeuten für -minu Fasnacht. Illustration: Rebekka Heeb

Mimosen waren für mich stets zarte Zauberblumen. Vor allem: Sie bedeuten Fasnacht. Allerdings verbreiten die flaumigen Kügelchen nur wenige Tage vor dem Morgenstraich in den Blumenläden ihren speziellen Duft. Denn Fasnachtsmimosen sind heikel für den Verkauf – die Rispen behalten ihr kükenflauschiges Kleid nur kurz. Also kommen sie ganz selten in den Kleinhandel.

Da hat es das Hühnerei besser. Anders gesagt: Die Mimose altert optisch sichtbar, das Ei nur innerlich.

Ginetta, unsere allererste Haushälterin, wurde zur Mimosenzeit immer arg melancholisch. Sie wohnte schon seit Jahren am Rhein – aber: «Nie habe ich mehr Heimweh, als wenn ich Mimosen rieche. Es ist, als würde ihr Duft mich nach Hause rufen.»