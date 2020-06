Mimpfeli – Von der Ohnmacht zu zöpfeln und warmem Brot Wenn beim Autor samstags warme Butterzöpfe auf der Schwelle liegen, kennt er kein Halten mehr. Denn selbst backen, das kann er nun wirklich nicht. -minu

Zart, weiss und wattig – das Innere eines Zopfs ist himmlisch, das Magenbrennen danach die Hölle. Rebekka Heeb

Sie legen mir Zöpfe vor die Chalettür. Butterzöpfe. Schön golden. Dies meistens an einem Samstag. Hier, wo nur die Berggipfel höher sind als der Himmel, in den wir mal einziehen sollen, hier wird für den Tag des Herrn und die ganze Familie noch der Sonntagszopf aus dem Ofen gezogen. Ich bin ihr Herr vom Unterland. Also bekomme ich auch ein Exemplar. Da wir noch immer keine Hände schütteln und null Sennenküsse tauschen, legen die Frauen mir ihre duftenden Weggen einfach auf die abgetretene Holzschwelle vor dem Holzhaus. Sie klingeln nicht mal. Seit Innocent unsere Nachbarin, das Säuli-Lenchen, zusammengestaucht hat: «Jetzt lasst ihn mal in Ruhe seinen Quark schreiben – wenn er dauernd unterbrochen wird, ist das, wie wenn ihr bei einem Soufflé alle drei Sekunden die Ofentür öffnet. DER GANZE SCHEISS FÄLLT ZUSAMMEN… GENAUSO IST ES MIT IHM!»