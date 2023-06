Life & Style – Von der nostalgischen Fliegerbrille bis zum Jupe der Grossmutter: 10 Outfits an der Art Auf dem BaZ-Moderundgang rückten für einmal die Besucherinnen und Besucher der Messe in den Fokus der Kameralinse – und redeten über die Kunst, sich zu kleiden. Julia Gisi

So manche Besucherinnen und Besucher machten den ausgestellten Kunstwerken Konkurrenz. Hier vor dem Werk «The African Library» von Yinka Shonibare. Foto: Keystone

Ein Outfit zum Abheben

Angela aus China ist grosser Fan der Designerin Uma Wang. Foto: Dominik Plüss

Der Print erinnert fast ein wenig an ein barockes Fresko aus Italien – der Schnitt hingegen eher an ein fernöstliches Gewand: Der dunkelgrüne Anzug aus Seide, den die Art-Besucherin Angela trägt, wirkt in der Tat wie ein eleganter Mix aus westlichem und asiatischem Design. Kein Zufall, denn das edle Outfit stammt von der chinesischen Modeschöpferin Uma Wang – die erste Chinesin überhaupt, die es einst auf den Kalender der europäischen Fashion Weeks schaffte und noch heute regelmässig mit Textilmanufakturen in Italien zusammenarbeitet. Ihr Schaffen ist oftmals von der Natur inspiriert, erdige Töne sind Teil ihrer Design-Handschrift.