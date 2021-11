Mimpfeli – Von der neuen Karre und dem billigen Esel… Und warum es Florence Nightingale und Mutter Teresa einfacher hatten als der BaZ-Kolumnist. Meinung - minu

So ein Stoss-Rolls bringt sehr viele Vorteile. Keine Parkplatzprobleme. Keine Stinkefinger, wenn man, ohne zu zeigen, abbiegt. Zeichnung: Rebekka Heeb

Wir haben eine neue Karre. Nein. Keinen Flitzer. Auch kein Wohnmobil, obschon dieses jetzt ziemlich hipp wäre. WIR FAHREN EINEN ROLLSTUHL. Und werdet jetzt nicht gleich melancholisch: «Ach Gott – wie tragisch. Das Alter rollt nur noch auf Holpersteinen…» ÜBERHAUPT NICHT! So ein Stoss-Rolls bringt sehr viele Vorteile. Keine Parkplatzprobleme. Keine Stinkefinger, wenn du, ohne zu zeigen, abbiegst. Und keine Warnlampen auf dem Tacho. JETZT MAL EHRLICH – WER KENNT SICH SCHON MIT DIESEN ELEKTRONENLÄMPCHEN AUS, WENN SIE ZU GLÜHEN BEGINNEN. Das Einzige, was du mit Sicherheit weisst: Der Motor raucht demnächst wie Humphrey Bogart in Casablanca.