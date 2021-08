Mimpfeli – Von der Lust auf Huhn und Nachhaltigkeit Was tun, wenn das Huhn älter wird und weniger Eier legt? -minu

Bald ein Suppenhuhn. Illustration: Rebecca Heeb

Peter hat Eier. Die grössten weitherum.

Wenn er gut drauf ist, komme ich in den Genuss. Und lasse seine sechs Hennen grüssen. Denn ohne Hennen geht auch das mit dem Ei nicht. Je älter nun aber so ein Huhn wird, umso weniger Eier hat Peter. Was tun mit dem Huhn? Jetzt kommt mir mein Adelbodner Nachbarbauer doch tatsächlich auch noch mit dem Hammerwort des 21. Jahrhunderts: «NACHHALTIGKEIT! – Wir hühnern nachhaltig – und rüsten erst wieder auf, wenn die Olga gar nichts mehr hergibt.»

Olga ist ein Bielefelder Kennhuhn. Die Gute drückt pro Jahr schon mal 260 Eier ab. Jedes à sage und schreibe 60 Gramm (mit nachhaltiger Verpackung). Ja Halllooo – das muss ihr zuerst einmal ein «Italiener» oder ein «Westfälischer Totleger» (es handelt sich hier um legekräftige Hühnersorten) nachmachen. «Und was passiert mit Olga, wenn ausgeeiert ist?» – «SUPPENHUHN!»