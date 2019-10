Von der Kunst, Wasser zu predigen und Wein zu trinken

Ob der Berner BDP-Ständerat Werner Luginbühl lange trainieren musste, um es zur Meisterschaft im Wasserpredigen zu bringen, ist nicht bekannt. Kürzlich hat er aber bewiesen, dass er in dieser Kunst ein Könner ist.

Die grossen Fragen

Es geschah vor knapp zwei Wochen im Bundeshaus. Die Mitglieder der ­kleinen Kammer redeten über das CO2-Gesetz. Es ging nicht nur um einzelne Paragrafen und technische Details beim Bemühen, künftig die Emissionen im Inland stärker zu senken. Die Debatte drehte sich auch um die ganz grossen Fragen – den Klimawandel, die Zukunft der Erde, das Schicksal der Menschheit.

Auch Luginbühl meldete sich zu Wort. Er räsonierte über den Schutz der Umwelt. Sagte etwas von einem ­«griffigen Massnahmenpaket», das der Rat beschliessen müsse. Und hielt seiner Zuhörerschaft vor, hierzulande führe man den Begriff «Nachhaltigkeit» lieber unverbindlich im Munde, als dass man sie konkret praktiziere.

Luginbühl mahnte dann: «Wir haben uns an einen bequemen, aber enorm umweltbelastenden Lebensstil ­gewöhnt.» Und fügte einen Satz an, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss.

«Das Individuum ist gefordert. Wir werden uns an einen ­etwas anderen Lebensstil gewöhnen müssen»Werner Luginbühl

Luginbühl sagte: «Das Individuum ist gefordert. Wir werden uns an einen ­etwas anderen Lebensstil gewöhnen müssen, und je eher wir uns auf den Weg machen, desto weniger radikal wird die Umstellung sein.»

Der Standesherr wandelte sich mit dieser Aussage in Sekundenschnelle vom profanen Parlamentarier zum Propheten. «Wir werden uns an einen etwas anderen Lebensstil gewöhnen müssen» – das ist eine scheinbar leise dahingesagte, in Wirklichkeit aber eine laute, ja unüberhörbare Drohung.

Die Schweizer, forderte Luginbühl, müssten den Gürtel enger schnallen. Das bedeutet Bescheidenheit, ­Sparsamkeit, tugendhaftes Verhalten, Verzicht.

Luginbühl sagte, «wir» sollten unser Verhalten schleunigst ändern. Damit schloss er sich zwar selber mit in die Forderung ein. Doch indem er betonte, «das Individuum» sei gefordert, richtete er den Zeigefinger in erster Linie auf alle anderen. Nur nicht auf sich selber.

Bussen von Steuer abziehen?

Luginbühl, Leiter Public Affairs bei der Mobiliar-Versicherungsgesellschaft, wohnt im Grünen im Berner Oberland und ist materiell privilegiert. Er hat Mandate als Verwaltungs-, Stiftungs- oder Aufsichtsrat in über 20 Organi­sationen. Als Ständerat forderte er mehr Bundesgelder für den Agglomerationsverkehr und verlangte, Bussen sollten steuerlich abzugsfähig sein.

Um als Mahner ernst genommen zu werden, sollte man mit gutem Beispiel vorangehen, wenn man von seinen Mitbürgern wohlfeil einen «anderen Lebensstil» verlangt.