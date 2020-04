Mimpfeli – Von der heutigen Sehnsucht nach Nähe und den früheren Küssen Früher wurde der Kolumnist nur von trauernden Tanten abgeknutscht, obwohl er sich Männerküsse wünschte. Und heute? Da zieht jeder die Schutzmaske übers Gesicht, anstatt die Lippen zu spitzen. -minu

Starke Arme und feuchte Lippen: Wenn alte Tanten kleine Jungen in ihrem Liebeshunger fast auffressen. Illustration: Rebekka Heeb

Als schöner Bub wurde ich oft geküsst. DAS WAREN ALLES NUR WEIBERKÜSSE! Männer hielten sich zurück. GOTT SEIS GEKLAGT! Die Herren küssten damals eh nicht coram publico. Nur im Film. Oder hinter verschlossenen Schlafzimmertüren. Da meine Mutter jede Form von Zärtlichkeit mit Ausreden wie «Hans – ich habe heute Migräne!». Oder «Hör bitte auf mit dem Mist – apropos: Könntest du mal den Mistkübel runterbringen!» –, da die gute Mamma also alles Heisse aus dem kühlen Schlafzimmer aussperrte, waren Vaters Küsse für die Katz. Die Katzen hiessen dann Trudy, Hanni, Berta – sie waren meistens etwas üppig in den Hüften. Mit Dauerwellen. Und leichtem Damenbart. Vater war ganz heiss auf einen flaumigen Damenbart, da in unserer Familie die Damen ihre Haare nur auf den Zähnen trugen.