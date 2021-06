Früher taten die Männer alles dafür, ihr Haar zu erhalten. Heute greift auch -minu zu kunstvollen Kniffen, kommt aber wohl nach seinem Vater. Illustration: Rebekka Heeb

Mein Onkel Alphonse gehörte noch zu einer Männergeneration, die herumposaunte: «Wo Hoor isch, isch Freud…»

Für unsere Expats, deutschen Gastarbeiter und Betteltouristen sprachlich umgemünzt: «WO HAARE – DA FREUDE!»

Es war eine Zeit, als Mann noch nicht so schamlos über die Scham redete. Sondern alles durch Aphorismen und Wirtinnenverse verblümelt weitergab. Nun ja. Das hat sich geändert. Auch die Sache mit der «haarigen Freude». Heute: Peeling mit Wachs und Intimrasur mit Frauenschaber – die Mode will, dass man oben wie unten so glatt ist, wie eine aus der Stachelschale geschlüpfte Litschi.