Mimpfeli – Von der Food-Blenderin und den Eiern des Papstes …

Zumindest das Optische stimmt: Das Huhn konnte es in seiner Trockenheit mit jeder afrikanischen Wüste aufnehmen, aber es wurde herausgestylt wie eine Cancan-Tänzerin vor ihrem Auftritt im Moulin Rouge. Illustration: Rebekka Heeb

Meine Mutter war das, was man eine «nicht unbedingt begnadete Köchin» nannte. Es waren die Worte meines Vaters. «Lotty hat andere Qualitäten» – ergänzte er sein Statement augenzwinkernd.

Aber der nackte Fakt: SIE KOCHTE UNTER JEDER SAU!

Andrerseits: «Habt ihr schon bei Lotty gegessen? – Göttlich! Einmalig! So etwas musst du weit suchen …»

MUSSTE MAN!

Wer Mutters Tomatensauce aus dem Beutel genossen hatte, wusste, dass der blanke Horror nicht nur bei Frankensteins zu Hause herumliegt.

Und doch: Mutter war für ihre Essen berühmt. Die Leute schlugen Purzelbäume, um bei ihr an den Tisch eingeladen zu werden. Sie war das, was man eine Food-Blenderin nennt: All das Schauderhafte dekorierte sie so wundervoll auf, dass die Leute vergassen, dass sie eben total versalzenen Kartoffelstock geschluckt hatten. Ihre verlorenen Eier, die sie als «les œufs Plissezkaja» auffahren liess, sahen wirklich verloren aus. Mutter hatte sie nach der berühmten russischen Tänzerin benannt. Die aufgeplatzten Dinger liefen aus wie ein durchgebrochener Dickdarm. Mutter streute Schnittlauch über das Übel. Steckte ein kandiertes Veilchen dazu und lieferte dazu gleich noch die Geschichte: «Die Ballerina mochte die Eier nur auf diese Art … Es erinnerte sie an den Mond über dem Schwanensee.»