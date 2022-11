Fabian Frei reist zur WM – Von der Basler Ersatzbank zur WM nach Katar Beim FC Basel war der Rekordspieler zuletzt oft nur Ersatz. Murat Yakin zählt trotzdem auf ihn und ermöglicht dem 33-Jährigen seine erste WM-Teilnahme. Tilman Pauls

Fabian Frei während des Qualifikationsspiels gegen Italien im September 2021. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Es ist schon bemerkenswert: Jahrelang war Fabian Frei ein unumstösslicher Stammspieler des FC Basel. Egal, unter welchem Trainer, egal, unter welcher Führung, egal, in welcher Verfassung sich der Club gerade befand – Frei spielte immer. 479 Einsätze. Rekordspieler.

Geändert hat sich seine Rolle erst in den letzten Wochen, in denen der 33-Jährige immer öfter auf der Bank sass. Zuletzt, im Spiel gegen Sion, wurde Frei nicht mal mehr eingewechselt, als die Basler mit einem Spieler mehr auf dem Rasen nach den passenden Ideen für den Siegtreffer suchten.

Doch ausgerechnet in dieser schwierigen Phase bei seinem Club erlebt er einen Höhepunkt im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft: Frei wird in wenigen Tagen zum ersten Mal bei einer WM dabei sein. Am Mittwoch gab Nationaltrainer Murat Yakin sein Aufgebot bekannt, auf dem auch der Name Frei stand.

Kennen sich noch aus gemeinsamen FCB-Zeiten: Nationaltrainer Murat Yakin und Fabian Frei. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

In gewisser Weise ist es die Umkehr aller Logik. Denn in all den Jahren, in denen Frei für den FCB oder in der Bundesliga spielte, hat er nie wirklich einen Platz im Nationalteam gefunden. 22 Einsätze hat er bis heute für die Schweiz, und nur einen davon an einer Endrunde. Beim EM-Auftakt 2016 in Frankreich gegen Albanien.

Frei hatte das Pech, dass auf seiner Position im Mittelfeldzentrum Spieler wie Valon Behrami, Blerim Dzemaili, Granit Xhaka, Remo Freuler, Denis Zakaria oder Djibril Sow gespielt haben oder spielen. Und es lag sicher auch daran, dass der ehemalige Nationaltrainer Vladimir Petkovic offensichtlich keine Verwendung für Frei hatte.

Doch das ist unter Murat Yakin anders.

Amdouni, Ndoye und Zeqiri auf Abruf Infos einblenden Fabian Frei ist der einzige Basler Spieler, der es ins Schweizer Aufgebot für die WM in Katar geschafft hat. Zeki Amdouni, Dan Ndoye und Andi Zeqiri stehen alle auf der Pikett-Liste und könnten allenfalls noch nachnominiert werden.

Die beiden kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FCB, 91 Partien hat Frei zwischen 2012 und 2014 unter Yakin bestritten. Die beiden sind gemeinsam durch die Champions League und die Europa League gegangen. Der Trainer wusste schon damals, was er an dem polyvalenten Frei hat, den er zwischen dem Mittelfeld und der Abwehr hin- und herschieben konnte.

Daran hat Yakin sich erinnert, als er vor der WM-Qualifikation und dem wichtigen Spiel gegen Italien bei Frei anrief. Und daran hat sich auch nichts geändert, weil Frei zuletzt etwas weniger gespielt hat. «Wenn er beim FC Basel seine Rolle als Ersatzspieler ausfüllt, wird er das auch in der Nati gut machen», hat Yakin mal gesagt.

Es ist ein typischer Yakin-Spruch, ein Witz, der aber viel über die Beziehung zwischen ihm und Fabian Frei aussagt. Yakin weiss, dass Frei es ihm nicht übel nimmt. Und er weiss ebenso, dass der 33-Jährige seine Rolle als Ergänzungsspieler wahrnehmen wird, ohne sich darüber zu beklagen.

Ein Bild, das man zuletzt häufiger gesehen hat: Fabian Frei als Ersatzspieler im Trikot des FC Basel. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Für den Thurgauer geht mit dem WM-Aufgebot ein Traum in Erfüllung, von dem er eigentlich gar nicht mehr zu träumen gewagt hat. Mehr als einmal hatte Frei betont, dass er mit dem Kapitel Nationalmannschaft seinen Frieden geschlossen habe. Ohne Verbitterung, dass es am Ende nicht mehr Länderspiele geworden sind.

Jetzt könnten in Katar unverhofft noch ein paar Einsatzminuten hinzukommen. Ausgerechnet zu einer Zeit, in der er bei seinem Verein nicht mehr zu regelmässigen Einsätzen kommt.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

Fehler gefunden?Jetzt melden.