Stadtjäger – Von der Alp auf den Helvetiaplatz Senn, Sennerin und Kuh beim Alpabzug: Das hochformatige Wandbild am St.-Galler-Ring strahlt geradezu Postkartenidylle aus. Dominik Heitz

Mit etwas Fantasie könnte man glauben, die Kuh auf dem Wandgemälde würde direkt über den St.-Galler-Ring auf den Helvetiaplatz getrieben. Foto: Dominik Heitz

Basel hat sich vieles von ausserhalb in seine Stadt geholt – wenigstens was die Strassennamen betrifft. Eine Handvoll Baselbieter Gemeinden finden sich im Hirzbrunnenquartier, um die Schützenmatte herum wimmelt es von elsässischen Dörfern. Und beim Helvetiaplatz haben sich Inner- und Ostschweizer Kantone angesiedelt: Es finden sich die Nid- und Obwaldnerstrasse, Passanten können die Appenzeller- und Bündnerstrasse entlanggehen oder sich am St.-Galler-Ring aufhalten.

Gerade das Alpenländische ist hier auch bildlich gegenwärtig. Am Eckhaus, wo die Rufacherstrasse auf den St.-Galler-Ring trifft, befindet sich ein interessantes hochformatiges Wandbild, das geradezu Postkartenidylle ausstrahlt. Wir sehen unten eine Sennerin in rotem Kleid und weisser Schürze, die – vor der Sonne durch einen Strohhut geschützt – eine Kuh von der Alp ins Tal führt und sich dabei kräftig gegen das Tier stemmen muss, um ihm den richtigen Weg zu weisen. Dahinter folgt der Senn mit einem roten Toggenburger Gilet und einem Räf am Rücken.

Ob es sich bei der Bergspitze oben rechts um den Hangsackgrat in St. Gallen handelt? Jedenfalls steht am Fusse des Wandbildes in grossen Buchstaben «zum St. Gallerring» geschrieben.

Und ja: Auch ein Ring kommt auf dem Bild vor; silbergrau legt er sich oben um den Senn und wird von manchen als abstrakter Regenbogen interpretiert. Doch wahrscheinlich wollte der Künstler mit diesem Ring, dem alpinen Motiv und der Toggenburger Sennentracht ganz einfach den Strassennamen symbolisieren.

Der Name des Malers ist auf dem Wandbild nicht aufgeführt. Nur die Signatur P.D. ist unten rechts zu erkennen. Die Basler Denkmalpflege vermutet deshalb, dass es sich um Paul Doebele gehandelt haben könnte. Der Basler Maler lebte von 1900 bis 1984, lernte den Beruf des Flachmalers und besuchte daneben Mal- und Zeichenkurse an der damaligen Gewerbeschule. Später war er zusätzlich zu seinem erlernten Beruf auch als Möbelrestaurator und als Kunstmaler tätig. Dabei konzentrierte er sich hauptsächlich auf Figuren- und Landschaftsbilder in Öl, Aquarell und Tempera.

Das Wandgemälde dürfte um 1930 herum entstanden sein, kurz nachdem das Haus St.-Galler-Ring 7 in den Jahren 1929/30 errichtet worden war. Vor rund 30 Jahren wurde das Gemälde, das in Mineralfarbtechnik gemalt sein könnte, restauriert und ist noch heute in gutem Zustand – so sehr, dass man mit etwas Fantasie glauben könnte, die Kuh liesse sich direkt über den St.-Galler-Ring auf den Helvetiaplatz treiben.