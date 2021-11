Mimpfeli – Von den neuen Apotheken und den alten Hausmittelchen …

BaZ-Kolumnist -minu erlebte noch die Zeit, als die Apotheker viele der Hausmittelchen selber herstellten. Illustration: Rebekka Heeb

Herr Dreher war unser Apotheker. Er drehte noch selber. Und salbte auch. Wenn ich mit meiner Mutter die alte Apotheke an der Ahornstrasse betrat, holte er ein grosses, schweres Glas. Drinnen verstaubten dunkle Stängel: Süssholz. Ich durfte mir so ein Süssholzästlein aussuchen. Ich mochte kein Süssholz. ICH KAM EHER AUF DEN HIMBEER-BONBON-TYP RAUS! Und diese Dääfeli, wie wir in Basel sagen, bewahrte Frau Iseli in ihrem Lädeli für die Kleinen auf.

«Wotsch e Dääfi?» – schaute sie uns listig an. Schon schlotzten wir das kleine Süsswunder zu Brei. In der Gier zerbissen wir den Rest. Und spuckten einen Milchzahn aus. (Das Himbeerglück von Frau Iseli wurde von der Zahnärztegesellschaft subventioniert). Beim Süssholz war es anders. Da kaute ich dreimal den Staubstecken zu Stroh. Und würgte bitter. Es war kein Zuckererlebnis. DESHALB MISCHTE PILLENDREHER-DREHER AUCH NIE DIESELBEN SYMPATHIENKARTEN BEI MIR WIE DÄÄFI-DANTE ISELI …