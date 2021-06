Mimpfeli – Von den guten Seiten der Vergesslichkeit und dem Hotel Clara Der BaZ-Kolumnist über seinen kranken Lebenspartner und darüber, wie schön es sein kann, in seiner «eigenen Welt» zu leben. Meinung -minu

Innocent muss einige Zeit im Clara-Spital verbringen. Zusammen mit -minu blickt er zu den knorrigen Bäumen im Garten. Illustration: Rebekka Heeb

Manchmal ist die Verwirrung im Alter ein Glücksfall.

BEI INNOCENT IST ES SO.

Es begann mit den Namen. «Wie heisst die noch mal?» Okay, das passierte uns jeden Tag. Ich kann mich an jene schreckliche Zeit erinnern, als ich in Basel einen Klatsch schreiben musste. JAWOHL: MUSSTE! Die hätten mich doch als schräge Tulpe zum Teufel geschickt, wenn ich nicht die Sache mit dem Klatsch aufgeschnürt hätte. Vorher versenkten sie mich in die Börsenabteilug der Wirtschaftsredaktion. Das war so lustig wie «ECHT BIO» aufs Ei zu stempeln.

DESHALB ENDETE ICH DIE BÖRSENKURSE JEWEILS IN GEDICHTFORM – FÜR EINEN STUNDENLOHN VON 1.24 FRANKEN, NOTABENE. KREATIVITÄT WAR DAMALS NICHT HOCH IM KURS. SELBST PICASSO TÖPFERTE NOCH EIERBECHER.