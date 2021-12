Kolumne von Meret Schneider - Von David, Goliath, Bauern und den Detailhändlern

«D ie absurden Aktionen auf Entrecôte aus Paraguay, Fondue c hinoise und gefrorene m Hummer brechen mir das Herz », schreibt Kolumnistin Meret Schneider. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Weihnachten – ganz ohne christlichen Hintergrund ist diese Zeit für mich doch immer eine verzauberte Zeit des Besinnens, Innehaltens und des Denkens an meine Mitlebewesen. Ich backe, verziere, dekoriere und werfe meine ganze Nüchternheit und den rationalen Minimalismus des Jahres über Bord. An seine Stelle tritt ein Faible für Romantik, Glitzer und Nägeliduft, das mir ansonsten ferner nicht liegen könnte.

Einzig etwas bedrückt mich in der Adventszeit ganz besonders: der Gang in die Grossverteiler. Die Berge an Weihnachtsschokolade, die sich vor mir türmen, kann ich noch mit einem ratlosen Achselzucken abtun, doch die absurden Aktionen auf Entrecôte aus Paraguay, Fondue chinoise und gefrorenem Hummer brechen mir das Herz. Kontrastiert werden diese Flatrate-Aktionen zum Fest der Liebe von Artikeln in der «Bauernzeitung», die von Landwirten berichten, die ihr Labelfleisch zu konventionellen Preisen verkaufen müssen, weil die Detailhändler Labelanteile reduzieren oder weil sie bei den Milchpreisen unter Druck gesetzt werden. Oftmals stecken diese Bauern in sogenannten Knebelverträgen fest und sind der einseitigen Marktmacht der Detailhändler ausgeliefert. Einmal mehr kann ich diese Situation nicht akzeptieren und habe daher in der Wintersession einen Vorstoss mit einem Vorschlag zur Besserung dieser misslichen Lage eingereicht.