Melzls Tatbestand – Von bewilligten und nicht bewilligten Demos Seit im Sicherheitsdepartement Stephanie Eymann das Zepter führt, werden Manifestationen nicht mehr einfach so toleriert. Trotzdem stellt sich die Frage, warum Kurden in Basel regelmässig demonstrieren müssen. Markus Melzl

Ein oft gesehenes Bild: Kurden demonstrieren in der Innenstadt (Aufnahme vom 2. 11. 2019). Foto: Florian Baertschiger

Am Samstag, 20. 2. 2021, hätte wieder eine Kurdendemo in Basel stattfinden sollen. Doch dieses Mal kam alles anders. Der Manifestation wurde die Bewilligung entzogen, was in der Vergangenheit nie zu einem tatsächlichen Durchführungsverbot geführt hat. Über Jahre hinweg wurden, mit wenigen Ausnahmen, alle Manifestationen und Saubannerzüge – auch jene mit vermummten Chaoten – grosszügig toleriert. Die Veranstalter foutierten sich über die Anweisungen der Polizei im Wissen, dass sie keinerlei Sanktionen zu befürchten hatten.

Nachdem das Basler Stimmvolk der FDP die Regierungstauglichkeit abgesprochen hat und neu die Liberale Stephanie Eymann im Spiegelhof das Zepter führt, hat erfreulicherweise der Wind gedreht. Dieser erfrischende Wind folgt nun der Logik, dass eine bewilligte Demonstration stattfinden darf und eine unbewilligte eben nicht.