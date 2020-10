Ehrgeiziges Projekt – Von Basel nach Jerusalem Gleich neben dem Basler Münster haben reformierte Pfarrer die Gründungsakte für die erste Schweizerische Evangelische Kirche im Heiligen Land unterzeichnet. Simon Erlanger

Pioniertat: Die Gründer der ersten Schweizerischen Evangelischen Kirche in Israel (v.l.): Andreas Amstutz, Pfarrer Andreas Dieckow, Pfarrerin Ivana Bendik, Pfarrer Nico Rubeli und Kirchenratspräsident Lukas Kundert. Foto: zvg

Die reformierte Kirche expandiert: Vertreter haben in Basel den «Verein Evangelische Schweizer Kirche in Israel» gegründet. Präsident ist der Basler Kirchenratspräsident Lukas Kundert. Das Vizepräsidium übernimmt Pfarrerin Ivana Bendik aus Chur, Mitglied der Bündner Synode. Mitgründer sind die Baselbieter Pfarrer Nico Rubeli und Andreas Dieckow.

Ziel des Vereins ist die Errichtung eines Schweizer Pfarramts in Jerusalem. Dieses solle eine Anlaufstelle für die rasant wachsende Gruppe der Schweizerinnen und Schweizer in Israel werden, so Lukas Kundert. Das Angebot richte sich sowohl an Reisende als auch an Studierende der Theologie und permanent Niedergelassene, ergänzt Rubeli. Durch die neue Schweizer Kirche erhielten sie einen Ansprechpartner und ein Seelsorgeangebot. Bis jetzt hätten sich reformierte Schweizerinnen und Schweizer in Israel meist an kirchliche Stellen aus anderen Ländern gewandt.