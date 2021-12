Basler Galerie expandiert – Von Bartha leuchtet nun auch in Kopenhagen In Basel etabliert, im Engadin Fuss gefasst und nun gehts über die Landesgrenze hinaus. Stefan von Bartha ziehts nach Norden. Markus Wüest

Der Leuchtturm samt Pförtnerhaus: Hier findet man die Galerie von Bartha nun auch in Kopenhagen. © Galerie von Bartha

Wer relativ tief im Inland einen Leuchtturm errichtet, will damit eine starke Aussage machen, denn zweckdienlich im engeren Sinn ist so ein markantes Gebäude dort nicht. Der schöne Leuchtturm auf dem ehemaligen Areal der Brauerei Carlsberg im Westen Kopenhagens ist so ein Beispiel. Er zeigte klar und deutlich: Hier gehts zum Bierhersteller. (Die beiden Elefanten beim anderen Eingang sind nicht weniger markant.)

Die Brauerei Carlsberg führt das Areal in der Nähe der Innenstadt nun einem anderen Nutzen zu, da sie seit einiger Zeit ausserhalb der Stadt im grossen Stil Bier herstellt. Auf dem alten Fabrikgelände sollen Wohnungen in grosser Zahl entstehen – ein eigener kleiner Stadtteil, der mitten im Umbruch steht. An Baustellen jedenfalls mangelt es nicht.