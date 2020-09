Wirkt auch bei eingerosteten Zündaggregaten: Echinaforce Foto: Keystone

Vor ganz langer Zeit, als noch niemand von uns geboren ward, gab es zwei Länder, die lagen ständig im Streit miteinander: Görien und Strolchien. In Görien lebte ein 957 Jahre alter Drache, hoch oben an einem Berghang, nicht weit von der Grenze zu Strolchien. Der Drache war einerseits der Stolz der Gören, konnte doch kein Land auf der Welt einen unsterblichen Drachen sein Eigen nennen. Täglich kamen Busladungen Touristen, die den Drachen sehen wollten, nachher am Strand badeten, assen und tranken und so Geld ins Land brachten.