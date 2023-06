Sporttage im Baselland – Vom Würfelrennen bis zum Roll-Curling Eine gute Woche lang messen sich Baselbieter Schülerinnen und Schüler unter dem Motto «Spiel ohne Grenzen» in verschiedenen Sportarten. Lea Buser

Die Primarschule Pratteln kämpft um den Sieg im Seilziehen. Foto: Jasmin Haller (Sportamt Baselland)

Die Füsse in den Sand gestemmt, ziehen Kinder der Primarschule Pratteln an einem Seil, in ihren Gesichtern steht vollste Konzentration, denn sie wollen gemeinsam Wettkämpfe gewinnen – und zwar im Rahmen von «Spiel ohne Grenzen». Das Sportamt Baselland organisiert die polysportiven Wettkämpfe auf den Sportanlagen Sandgruben in Pratteln.

Seit Mittwoch und noch bis nächsten Donnerstag messen sich über 2000 Schülerinnen und Schüler aus 112 Baselbieter Primarklassen, wie das Sportamt in einer Medienmitteilung schreibt.

«Es ist förmlich zu spüren, dass es für die Kinder ein ganz besonderer Tag ist. Die anfängliche Nervosität liegt ebenso in der Luft wie die Begeisterung der Kinder», sagt Veranstaltungsleiterin Carmen Jeker vom Sportamt Baselland.

1 / 5 Impressionen von den Sporttagen: Präzises Anschieben ist wichtig, damit beim Roll-Curling viele Punkte gewonnen werden können. Foto: Sportamt Baselland/Jasmin Haller

Pro Tag versuchen sich 16 Klassen in verschiedenen Sportarten. Die klassischen wie Weitsprung, Sprint und Ballwurf werden im Rahmen des Nachwuchsprojekts «UBS Kids Cup» gewertet. In den Disziplinen 400-Meter-Lauf, Foto-Orientierungslauf, Würfelrennen, Roll-Curling, Trottiguard und Seilziehen wird die Teamfähigkeit der Kinder unter Beweis gestellt.

Alle absolvieren neun Disziplinen und sammeln in diesen Punkten für ihre Klasse. Die zehnte ist freiwillig: Die Klassen können einen Show-Act präsentieren, der zuvor mit der Lehrperson einstudiert wurde.

Schülerinnen und Schüler aus 29 verschiedenen Baselbieter Primarschulen stünden im Einsatz, so das Sportamt. Die Primarschule Muttenz stelle die meisten Klassen, insgesamt seien es zwanzig.

«‹Spiel ohne Grenzen› ist ein wichtiger Event für die Sportförderung im Kanton», sagt Dienststellenleiter Thomas Beugger. Der Anlass wird seit 2008 durchgeführt und ist seither gewachsen. In diesem Jahr sei die maximale Anzahl an Klassen dabei, rund vierzig hätten trotz Anmeldung nicht mehr teilnehmen können, heisst es.

Fehler gefunden?Jetzt melden.