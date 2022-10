Meisterpianisten im Stadtcasino – Vom Wohnzimmer auf die grosse Bühne Zum Auftakt des Konzerts der beiden Pianisten Dado Moroni und Danny Grissett lud Veranstalter Urs Blindenbacher zum Gespräch in die Grisoni-Weinbar. Dorothea Gängel

Piano mal zwei – Danny Grissett (vorne) und Dado Moroni. Foto: Goffredo Loertscher

Urs Blindenbacher wirkt auch nach 45 Jahren als Veranstalter von Jazzkonzerten in Basel kein bisschen müde. Im Gegenteil: Um seine Jazzfreunde, Gönner und Sponsoren bei der Stange zu halten, lässt er sich immer wieder etwas Besonderes einfallen. So auch am Sonntag.