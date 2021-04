Illustration: Rebekka Heeb

Mein Vetter Tom schaut knittrig aus der Wäsche – so zerknittert wie eine wütend zusammengeknüllte Steuererklärung! IRGENDWIE VOM REISSWOLF ZERFLETTERT. Was ich damit sagen will: ER BÜGELT NICHT. Tom stemmt zwar einige Zentner mühelos himmelwärts. Er hält sich keuchend den Ranzen platt. Und fittet dabei die Arschbacken prall wie gesottene Blutwürste. ABER BEIM BÜGELN HERRSCHT TOTE HOSE.

Selbst wenn er zum Abendmahl geht oder zur Balz walzt: Das Hemd sieht aus, als hätte es eine Kuh ausgespuckt. So glänzen seine aufpolierten Muckis verloren aus einer Landschaft , die man das textile Faltengebirge nennen könnte. HALLOHALLÖCHEN! WO SIND WIR DENN DA?