Arlesheimer Frühlingsmarkt – Vom Torwandschiessen bis zur Alphornshow Noch eineinhalb Wochen, dann wird am Arleser Märt der Frühling in der Baselbieter Gemeinde eingeläutet. Lea Buser

Im Arlesheimer Dorfkern soll am 22. April der Frühlingsmarkt stattfinden. Foto: Kostas Maros

Ob Wind, Regen oder Schnee: In Arlesheim beginnt der Frühling spätestens am 22. April. Denn am Samstag in eineinhalb Wochen soll der traditionelle Frühlingsmarkt stattfinden.

Von 10 bis 17 Uhr können Interessierte den Arleser Märt im Dorfkern der Baselbieter Gemeinde besuchen. Neben verschiedenen Marktständen wurde ausserdem ein Programm ausgearbeitet.

So wird etwa das Märchen vom Wurzelhüsli, einem Arlesheimer Holzspielwarengeschäft, um 11, 13 und 15 Uhr direkt vor dessen Laden erzählt.

Und auch die musikalische Unterhaltung soll nicht zu kurz kommen: Die örtliche Musikschule werde auf ihrer Bühne beim Dorfbrunnen auftreten, so das Arleser Märt-Team. Ebenso sorgen das Alphornduo Surbaum sowie die Tanzgruppe Linedancer mit ihren Showeinlagen für Stimmung.

Angebote von «Mir sin Arlese» bis 20 Uhr

Die Jüngsten können sich auf der Hüpfburg austoben, und alle Fussballbegeisterten werden beim FC Arlesheim fündig: Auf dem alten Postplatz können sie sich mit einem Schuss auf die Torwand versuchen.

Dort will sich in diesem Jahr auch die Vereinigung «Mir sin Arlese» präsentieren, die Jugendsektion des Gewerbe- und Industrievereins Arlesheim. Die verschiedenen kulinarischen Stände sollen bis 20 Uhr verfügbar sein, die kulturellen Darbietungen ebenfalls so lange dauern.

Fehler gefunden?Jetzt melden.