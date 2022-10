Läufelfinger Geschichte – Vom Theater zum Film Das Läufelfinger Freilichttheater «Hauenstein» verzeichnete einen Erfolg. Nun wird an zwei Abenden der professionelle Film des Theaters im Kino Palace Sissach gezeigt. Lea Buser

Das Museum SiLO12 liegt in einem alten Steinbruch an der Passstrasse über den Hauenstein. Foto: Dominik Plüss

Die Arena des Museums SiLO12 in Läufelfingen war im Juni gut besucht: Die neun Vorstellungen des Freilichttheaters «Hauenstein» waren allesamt ausverkauft. Insgesamt sahen über 2700 Zuschauerinnen und Zuschauer die Inszenierung. OK-Präsident Werner Schmutz ist mit dieser Bilanz sehr zufrieden.

Wer kein Ticket mehr ergattern konnte oder sich das Theater noch ein zweites Mal ansehen möchte, erhält bald die Chance dazu: Der von Toni Schweizer aufgezeichnete, professionelle Film wird am 27. November als Sonntagsmatinee im Kino Palace Sissach aufgeführt.

Ein kulturhistorisches Filmdokument

Die Idee hinter dem Film ist, «dieses Freilichttheater als kulturhistorisches Filmdokument zu schaffen», so Werner Schmutz. Auf diese Art könne die Aufführung zu späteren Zeitpunkten immer wieder gezeigt werden. Da nun viele Interessierte die Vorstellung gerne noch gesehen hätten und zudem die Vergangenheit der Region um Läufelfingen dargestellt wird, sei es nahegelegen, den Film im regionalen Kino zu spielen, teilt Schmutz der BaZ mit. Er ist überzeugt, dass die Inszenierung auch im Kinosaal Emotionen im Publikum auslösen wird.

Mit dem Ertrag der Kinovorstellung wird der Kostenbeitrag an das Kino abgedeckt, zudem soll ein Schulprojekt in Nepal unterstützt werden. Für Interessierte wird zudem ein USB-Stick mit dem Film verkauft, der Erlös dessen geht ebenfalls an das erwähnte Projekt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.