«Apropos» – der tägliche Podcast – Vom Tellerwäscher zum Millionär in der Schweiz – wie einfach ist das? Wer sich in der Schweiz wirklich anstrengt, der schafft es bis ganz nach oben. Stimmt das tatsächlich? «Das Magazin» von diesem Samstag zeigt auf, wie stark die Klassen in der Schweiz unter sich bleiben. Und warum es quasi unmöglich ist, daraus auszubrechen. Laura Bachmann , Sven Behrisch als Gast

Wer nur hart genug arbeitet, kann in der Schweiz ein gutes Leben führen, sagt man. Foto: Keystone

Wir leben in der Schweiz: Wer will, der schafft es auch. Doch der Schein trügt – entscheidend für die eigene Rolle in der Gesellschaft ist immer noch, in welche soziale Schicht man hineingeboren wird. So schreibt es Sven Behrisch, Redaktor im «Magazin», in einem Text, der dieses Wochenende erscheint. Soziale Klassen existieren auch in der Schweiz. Und diese soziale Klassen bleiben unter sich. Oft über Generationen.

Wie ist ein sozialer Aufstieg in der Schweiz trotzdem möglich? Wie durchlässig sind die verschiedenen Gesellschaftsschichten? Und ist das Ideal der Meritokratie am Schluss nur eine Illusion? Diese Fragen beantwortet Sven Behrisch in der neusten Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Gastgeber ist Philipp Loser.

